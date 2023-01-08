Черговий обмін полоненими: додому повернулися 50 українських воїнів

Черговий вдалий обмін полоненими: повернулися додому 50 українських захисників. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО – 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої.

Це не останній обмін. Наша задача – повернути всіх наших людей і ми її виконаємо. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости