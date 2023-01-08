У Білорусі відбудуться спільні з росією навчання бойової авіації

З 16 січня по 1 лютого відбудуться спільні льотно-тактичні навчання з авіаційними підрозділами збройних сил Республіки Білорусь та російської федерації.

«Сьогодні, 8 січня, до Білорусі прибула авіаційна складова з-поміж військово-космічних сил збройних сил російської федерації», — повідомила пресслужба Міністерства оборони Білорусі, пише Громадське.

У білоруському відомстві уточнили, що під час проведення льотно-тактичних навчань будуть залучені всі аеродроми та полігони Військово-повітряних сил і військ ППО Збройних сил Білорусі.

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