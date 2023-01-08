На Харківщині окупанти обстріляли 5 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 8 січня. 319 доба війни.

Протягом доби окупанти завдали одного ракетного та 19 авіаційних ударів. Здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по цивільній інфраструктурі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кучерівка Сумської області, а також Стариця, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Першотравневого та Іванівки Харківської області і Стельмахівки та М’ясожарівки на Луганщині.

Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи росгвардії. Так, стало відомо, що 5 січня, поблизу населеного пункту Чистопілля, було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здачу в полон Силам оборони України.

З метою дискредитації українського військового керівництва, противник поширює дезінформацію про підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені російські загарбники.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 10 ударів по районах зосередження ворога, а також 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також наші захисники збили три ворожих БпЛА, ймовірно типу «Орлан», та 3 гелікоптери: по одному Мі-24 та Ка-52, а тип ще одного – уточнюється.

В свою чергу, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження живої сили та склад пально-мастильних матеріалів окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости