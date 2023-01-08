Енергетики рф допомагають нищити українську інфраструктуру

Терористичні атаки на енергосистему України координують російські енергетики, оскільки добре знають її з середини, повідомили в Укренерго.

«Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками», — зауважив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, пояснюючи, чому москва націлена на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.

За словами Кудрицького, російські інженери знали енергомережу України «як свою долоню», оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами росії та білорусі.

Але зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.

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