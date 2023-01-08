Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:47
Просмотров: 99

Енергетики рф допомагають нищити українську інфраструктуру

Енергетики рф допомагають нищити українську інфраструктуру

Терористичні атаки на енергосистему України координують російські енергетики, оскільки добре знають її з середини, повідомили в Укренерго.

«Атаки сплановані та здійснені не лише російськими військовими, а й російськими енергетиками», — зауважив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький, пояснюючи, чому москва націлена на ключові вузли системи передачі, а не на електростанції.

За словами Кудрицького, російські інженери знали енергомережу України «як свою долоню», оскільки до початку повномасштабного вторгнення в лютому минулого року вона була об’єднана з енергосистемами росії та білорусі.

Але зараз українські енергетики краще розуміють російську стратегію і вживають заходи, спрямовані на мінімізацію наслідків атак.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 