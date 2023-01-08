10 ударів ножем: під Харковом затримали підозрюваного у вбивстві співмешканки

7 січня у смт Покотилівка 37-річний чоловік перебував вдома зі своєю 42-річною співмешканкою.

Раптом вони почали з’ясовувати стосунки та посварились. Проте конфлікт на словах не закінчився. Чоловік схопив кухонний ніж та наніс коханій близько десяти ударів по різних частинах тіла, від яких вона померла на місці.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости