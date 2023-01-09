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Через обстріли на Харківщині виникли пожежі

Через обстріли на Харківщині виникли пожежі

Напередодні о 08:25 ранку ворог влучив у приватне домоволодіння у Куп’янську. Сталася пожежа. Горіла двоповерхова господарча споруда та легковик. Площа пожежі склала 50 кв.м., повідомляють у ГУ ДСНС в Харківській області.

У пожежогасінні брали участь 9 осіб особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС. О 09:40 рятувальники ліквідували вогонь. Завдяки їхнім оперативним діям врятовано житловий будинок та мікроавтобус.

О 18:26 стався обстріл с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади. Один зі снарядів вщент зруйнував приватний будинок та підпалив його залишки. Площа горіння склала 100 кв.м. На ліквідацію пожежі виїхали рятувальники з м. Вовчанська та їхні колеги з м. Лисичанська.

Проте підрозділи ДСНС були змушені передчасно повернутись до місця дислокації через повторні ворожі обстріли.

Агентство Телевидения Новости

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