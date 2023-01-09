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Окупанти намагалися використати українських дітей у військових цілях через мобільну гру, – Резніков

Так, він зазначив, що окупанти хотіли використати дітей для отримання інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

“Вербування та використання дітей. Росія намагалася використати українських дітей для несвідомого надання інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів через мобільну гру. Це не просто брудний трюк, це воєнний злочин”, – написав Резніков.

Агентство Телевидения Новости

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