Під завалами в Шевченковому опинилися люди

Фотографії з місця рятувальної операції оприлюднили в Офісі Президента.

Рятувальники Харківщини дістають людей з-під завалів після чергової російської атаки.Черговий терор наших людей на початку тижня. Це жахливі фото, на які не можна дивитися без сліз. Але ці фото має бачити світ і посилювати допомогу в подоланні російської тиранії, – написав заступник керівника офісу Кирило Тимошенко

Скільки людей знаходиться під завалами невідомо. Поранено 7, зокрема одна дівчинка 13 років. Нагадаємо, окупанти нанесли вранці ракетний удар по ринку у Шевченковому.

Агентство Телевидения Новости