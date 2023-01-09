рф все ж таки планує йти на Харків, – ГУР

Росія продовжує приховану мобілізацію до своєї армії з метою поновлення наступальних дій на території України. Йдеться щонайменше про 500 000 людей, яких зможуть завербувати окупанти взимку 2023 року до тих 300 000, яких вони залучили до війни в Україні восени 2022-го.

Про це з посиланням на представника Головного управління розвідки України повідомляють одночасно кілька світових ЗМІ. Так, в коментарі The guardian 6 січня заступник голови військової розвідки України Вадим Скібіцький заявив, що Україна вважає, що призовники будуть частиною серії російських наступальних операцій навесні та влітку на сході та півдні країни.

“Ми очікуємо, що вони будуть вести наступ у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій, але оборонятимуться в Херсонській та Кримській областях. Це кількість людей, які їм знадобляться для такого завдання”, – сказав Скібіцький.

У той же час в інтерв’ю іспанській Corriere della Sera, опублікованому 8 січня, Скібіцький заявив, що росіяни можуть розпочати наступ на Запорізьку область, а на Харківському напрямку намагатимуться зупинити контрнаступ ЗСУ.

Він розповів, що протягом останніх двох тижнів РФ перекинула багато своїх військ не тільки на схід, а й у Запорізьку область і Херсон з Ростова та іншого регіону поблизу кордону з Україною. Для цього окупанти використали потяги та літаки.

У той же час українська розвідка поки не має жодних доказів, що і в Білорусі створюють штурмове угруповання чи перекидують війська. Скібіцький припускає, що Росія може використати територію республіки як базу для “реорганізації військ”, але наразі Росії не вистачає військ для нового наступу з півночі.

Агентство Телевидения Новости