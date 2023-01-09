Директора відомого підприємства будуть судити за фактом пособництва державі-агресору

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Куп’янської районної ради Харківської області, який є підприємцем, за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор молочноконсервного заводу у Куп‘янську Олександр Радченко під час окупації міста налагодив стійкі робочі та ідеологічні зв‘язки з представниками РФ. З так званою «ВГА Купянского района» обвинувачений уклав договір поставки товару на загальну суму понад 3,5 млн гривень.

Крім того, з травня по вересень 2022 року гендиректор уклав контракти на реалізацію молочної продукції з підприємствами в окупованому Луганську на суму близько 100 млн гривень.

На початку вересня в одному з російських пропагандистських Телеграм-каналів був виставлений «звіт» про результат тісної співпраці гендиректора та окупантів: «Благодаря поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, руководства Республики, военно-гражданской администрации Харьковской области сегодня состоялась поставка первой партии молочной продукции из Купянска в Донецкую Народную Республику».

Під час проведення обшуку за місцем знаходження заводу депутата правоохоронці вилучили понад пів мільйона російських рублів.

Наприкінці жовтня правоохоронці затримали депутата. Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводили слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости