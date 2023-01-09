Синод ПЦУ дозволить парафіям за бажанням повністю перейти на новоюліанський календар

На майбутньому священному Синоді Православної Церкви України (ПЦУ) дозволять парафіям, які хочуть це зробити повністю перейти на новоюліанський календар.

Про це митрополит Православної Церкви України Епіфаній повідомив під час телемарафону.

Він наразі не знає, коли вся Церква змінить календар. Втім, Митрополит додав, що цей процес прискорила повномасштабна російсько-українська війна.

“Ми стали на шлях реформи церковного календаря. Минулого року я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років. Але у зв’язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних”, — сказав Митрополит Епіфаній щодо святкування Різдва 25 грудня.

За словами, предстоятеля ПЦУ, згідно з даними опитувань, кількість тих, хто бажає перейти на інший календар, ймовірно, більша, ніж тих, хто цього не хоче.

Найбільше українців підтримали дату святкування Різдва 25 грудня. Ця відповідь набрала майже 60% голосів (903 265). За святкування 7 січня проголосували 25% користувачів (390 125).

Десятки парафій ПЦУ цього року вже відсвятували Різдво за новоюліанським календарем.

Агентство Телевидения Новости