Черговий “народний міліціонер” піде під суд

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року 38-річний мешканець с. Стрілеча Харківського району погодився працювати на окупантів. Так, колаборант за пропозицією представників РФ обійняв посаду «т.в.о дільничного інспектора» у так званому «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань».

Свої «обов‘язки» у фейковому правоохоронному органі чоловік виконував на території с. Стрілеча з червня по вересень 2022 року.

Колаборанта оголошено у розшук. Його судитимуть заочно у Харківському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости