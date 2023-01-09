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Черговий “народний міліціонер” піде під суд

Черговий “народний міліціонер” піде під суд

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні цього року 38-річний мешканець с. Стрілеча Харківського району погодився працювати на окупантів. Так, колаборант за пропозицією представників РФ обійняв посаду «т.в.о дільничного інспектора» у так званому «Территориальном органе милиции с. Казачья Лопань». 

Свої «обов‘язки» у фейковому правоохоронному органі чоловік виконував на території с. Стрілеча з червня по вересень 2022 року.

Колаборанта оголошено у розшук. Його судитимуть заочно у Харківському районному суді Харківської області. 

Досудове розслідування проводив СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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