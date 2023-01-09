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Росія зробила в Україні найбільше мінне поле у світі

Росія зробила в Україні найбільше мінне поле у світі

Російська Федерація своїм вторгненням спричинила створення в Україні мінного поля у світі. Площа замінювання наразі складає 250 тисяч квадратних кілометрів. При цьому в країні безупинно проводять роботи з розмінування.

Про це в інтерв’ю корейському виданню Yonhap News Agency повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Наразі це найбільше мінне поле у світі. Це не тільки ускладнює людям пересування, але й спричиняє серйозні збої в сільському господарстві, яке є однією з наших основних галузей,— розповів він.

В виданні зауважили, що розмір мінного поля — 250 000 квадратних кілометрів — перевищує не тільки весь Корейський півострів (близько 221 000 квадратних кілометрів), але й Лаос, Румунію (кожна близько 238 000 квадратних кілометрів) і Британію (близько 244 000 квадратних кілометрів).

Агентство Телевидения Новости

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