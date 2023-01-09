Дівчину, яка отримала поранення під час обстрілу Шевченкового, відправили на операцію у Харків

Сьогодні вранці окупанти обстріляли смт Шевченкове Куп’янського району.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару загинули двоє людей: жінки 50-ти та 60-ти років. Ще 5 осіб отримали поранення, повідомили в ХОВА. Серед постраждалих – 13-річна дівчинка.

Постраждалу дитину відправили на операцію до Харкова: уламок влучив дівчинці в шию, неподалік сонної артерії. Про це повідомляє Суспільне Харків із посиланням на директорку Шевченківської лікарні Світлану Перепадю.

«Там уламкові поранення шиї, недалеко від сонної артерії, тому її повезли до Харкова – там оперативні втручання будуть проводити», – сказала Перепадя.

Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому доправили п’ятьох пацієнтів. Одна з поранених померла в операційній від отриманих травм. Ще чотирьом людям, в тому числі і дитині, надають допомогу.

«Одна пацієнтка – там легкі поранення, ми їй надали допомогу, вона госпіталізована в хірургічне відділення. Одна пацієнтка з переломом кісток гомілки – потребує травматологічної допомоги, її доправлено в обласну травматологічну лікарню. І одна пацієнтка з травмами обох очей – також потребує оперативного втручання», – повідомили в лікарні.

Агентство Телевидения Новости