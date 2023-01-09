Прокуратура Харківської області вимагає повернути землі вартістю 338 млн грн в комунальну власність

Красноградською окружною прокуратурою Харківської області до суду направлено позовну заяву в інтересах держави до селищної ради та трьох суб’єктів господарювання про визнання незаконними та скасування рішень селищної ради, визнання недійсними додаткових угод до договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 404 га та вартістю 338 млн грн.

Встановлено, що сільськогосподарське підприємство орендувало вказані землі ще з 2006 року. У 2021 році, вже під час перебування орендаря в процедурі банкрутства, шляхом укладення додаткових угод термін дії договорів оренди продовжено.

При цьому за час користування землями орендар допустив низку порушень. Зокрема, у 2010 році на цих ділянках земель сільськогосподарського призначення самовільно збудовано об’єкти нерухомості – теплиці. Крім того, за користування землею несвоєчасно вносилась орендна плата, а також без погодження з селищною радою, тобто орендодавцем земельні ділянки передано в суборенду двом іншим підприємствам.

Недотримання вимог законодавства по раціональному розпорядженню землями комунальної власності, а також невиставлення вказаних спірних земельних ділянок на земельні торги призводить зменшення наповнюваності місцевого бюджету, а незаконна передача в довгострокову оренду земельних ділянок на позаконкуретних засадах ослаблює економічні основи держави.

Перелічені порушення стали підставою для направлення прокуратурою відповідного позову до суду щодо повернення вказаних земельних ділянок селищній раді, тобто в комунальну власність.

Наразі Господарським судом Дніпропетровської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости