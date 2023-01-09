Напав з ножем на власного брата: в Харкові затримано підозрюваного у спробі вбивства

8 січня до чергової частини відділу поліції №2 Харківського райуправління №2 надійшла інформація від медиків про доставляння до лікарні 34-річного пацієнта з ножовим пораненням спини.

Працівники кримінальної поліції Немишлянського району вирушили на місце події. Покази свідків допомогли їм оперативно з’ясувати обставини злочину та затримати особу, причетну до кримінального правопорушення.

Як виявилось, за місцем мешкання потерпілий та його молодший брат разом вживали алкоголь. Під час застілля між родичами виникла сварка, яка переросла у бійку. 26-річний зловмисник схопив на кухні ніж та наніс удар братові у спину.

На місці події поліцейські вилучили речові докази скоєного злочину.

Зараз чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі кваліфікували його дії за ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости