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В Ізюмському районі поліцейські виявили на узбіччі дороги протитанкові міни

В Ізюмському районі поліцейські виявили на узбіччі дороги протитанкові міни

Вибухонебезпечні предмети були знайдені на трасі регіонального значення М-03 «Київ-Харків-Довжанський» під час проведення стабілізаційних заходів співробітниками Харківського РУП № 2.

Правоохоронці виявили на узбіччі 3 протитанкові міни ТМ-62М та 4 ручні гранати Ф-1. Доступ на небезпечну територію був негайно заблокований. На місце викликані представники вибухотехнічної служби.

Поліцейські додатково провели роз’яснювальну роботу серед місцевого населення щодо дотримання особистої безпеки та дій у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, у тому числі замаскованих під них речей.

Поліція нагадує: у разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмету треба відразу телефонувати за номерами 102 або 101.

Агентство Телевидения Новости

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