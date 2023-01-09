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В ДТП на Холодній Горі постраждали троє дітей

В ДТП на Холодній Горі постраждали троє дітей

Сьогодні, 9 січня, близько 15:55 по проспекту Любові Малої сталося зіткнення автомобілей Nissan під керуванням 45-річного водія та SEAT під керуванням 28-річної харків’янки. Жінка зупинила транспортний засіб з метою повороту ліворуч. Водночас водій Nissan зіштовхнувся з задньою частиною її автомобіля.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водійка та пасажири SEAT: троє хлопчиків 2018 року народження. Ще одна пасажирка вказаного транспортного засобу – 37-річна жінка не постраждала. Водій Nissan отримав незначну травму та відмовився від госпіталізації. 

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.

Агентство Телевидения Новости

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