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Організовував масові заходи для окупантів у Куп‘янську – затримано в.о. директора стадіону

Організовував масові заходи для окупантів у Куп‘янську – затримано в.о. директора стадіону

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 65-річному чоловіку за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, у м. Куп‘янськ в. о. директора стадіону з квітня почав активну співпрацю з окупантами. Для цього він модерував проведення масових спортивних та культурних заходів пропагандистського спрямування для нової «влади».

Так, наприклад, у липні колаборант організував турнір по футболу, присвячений Дню Військово-морського флоту РФ, на якому був присутній «глава» так званої «ВГА Харьковской области».

20 грудня правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслдіування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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