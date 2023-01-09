Поліція Харкова оперативно розшукала неповнолітнього хлопця

До поліції з проханням знайти її онука звернулася 63-річна харків’янка. Жінка розповіла, що вранці 14-річний хлопчина посварився з нею та пішов з дому. Після того, як цілий день онук не відповідав на дзвінки, вона звернулася по допомогу до поліції.

Відразу після отримання заяви про зникнення дитини поліцейські Слобідського району організували комплекс розшукових заходів. Працівники сектору ювенальної превенції ВП ХРУП № 1 встановили, що неповнолітній має мобільний телефон, однак на дзвінки протягом дня не відповідає. Зі слів бабусі, зранку між ними стався конфлікт, після чого хлопець пішов на прогулянку з собакою. Згодом пса привів знайомий онука, а сам він не повернувся.

Поліцейські з’ясували, що юнак сів за кермо автомобіля Geely, що належить родині, та вирушив у невідомому напрямку. Знайомий хлопця припустив, що той міг поїхати за місто, але куди конкретно, не вказав.

Через кілька годин пошукової операції поліцейські виявили неповнолітнього на проспекті Героїв Сталінграда у Харкові. Поруч з ним знаходилася й автівка.

Ніяких подій кримінального характеру з дитиною не сталося.

За фактом події поліцейські склали матеріал про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Ювенальні інспектори провели з підлітком профілактичну бесіду та повернули його додому.

Агентство Телевидения Новости