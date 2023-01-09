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09.01.2023 21:22
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Прокуратура викрила бойовика підрозділу «Сомалі» з ДНР, який брав участь в окупації Куп’янщини

Прокуратура викрила бойовика підрозділу «Сомалі» з ДНР, який брав участь в окупації Куп’янщини

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 28-річному донеччанину за фактом участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та за фактом участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, у 2016 році 28-річний чоловік, перебуваючи у м. Донецьк, вступив до лав терористичної організації «ДНР», а саме до 3-ої окремої мотострілкової бригади «Беркут».

Після цього він за власною ініціативою добровільно вступив до одного зі структурних підрозділів терористичної організації «ДНР» — не передбаченого законом збройного формування 1-ої окремої батальйонної тактичної групи «Сомалі».

Встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну бойовик псевдореспубліки брав активну участь в окупації смт Великий Бурлук Куп‘янського району.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення №2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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