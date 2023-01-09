Сили оборони України знищили ще 590 окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 січня. 320 доба війни.

Протягом доби противник завдав ракетного удару по Харкову та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли позиції наших військ та цивільні об’єкти в районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старикове, Шалигіне, Волфине, Басівка і Петрушівка на Сумщині та Стрілеча, Зелене, Амбарне і Гатище Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 16 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Стельмахівка, Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

Наша авіація завдала 17 ударів по районах зосередження загарбників та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 пункт управління та 1 район зосередження живої сили окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости