Харківщина – в трійці областей, де ситуація з електропостачанням найскладніша

Сьогодні найгостріша ситуація зі світлом на Одещині, Херсонщині та в Харківській області. Загалом є проблеми з електропостачанням по всім країні.

Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, пише Еспресо.

«Що стосується відновлення і складності ситуації, безумовно – це Одещина та Херсонщина.

Херсонщина, оскільки там фактично була знищена енергомережа і зараз відновлюється по частинах. Рівень замінування там за межами нашої уяви. Хоча наші енергетики багато чого бачили на тимчасово окупованих територіях, проте це нові виклики», – сказав Кудрицький.

Голова правління Укренерго наголосив, що в країні залишається дефіцит електроенергії, тобто кількість споживання світла більша ніж вироблення.

«Ускладнені роботи в Харківській, Донецькій області по відновленню як мережевих, так і об’єктів генерації. Іде відновлення і в інших регіонах, таких як Київщина та Львівщина. Але, безумовно на півдні, і певно, в Харківщині ситуація найгостріша», – додав Кудрицький.

Україна зможе зайти в планові графіки відключення електроенергії тоді, коли зможе зменшити дефіцит.

«Я думаю за декілька днів ми досягнемо тієї межі, коли можна буде чітко всім дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводять обленерго», – сказав Кудрицький.

Агентство Телевидения Новости