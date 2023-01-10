На ХТЗ горіла квартира у 5-поверхівці: врятовано чоловіка

За добу з 09 по 10 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 21 оперативний виїзд, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

О 09:12 рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків ракетного удару по центру селища Шевченкове Куп’янського району. В результаті влучання ракети у ринок загинуло 2 людей, 6 (у тому числі 10-річна дитина) отримали поранення, пошкоджені або зруйновані 10 торговельних павільйонів і 3 автомобіля, сталась пожежа у 3 павільйонах на площі 50 кв. метрів. Рятувальники ліквідували вогонь о 10:19, завершили аварійно-рятувальні роботи о 14:00, діставши з-під завалів тіло загиблої жінки.

О 08:45 рятувальники Куп’янська виїжджали на перевірку території міста після ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження приватного домоволодіння. Пожежі не зафіксовано. Постраждалих не виявлено.

На одній з пожеж, не пов’язаній з бойовими діями, врятовано 75-річного чоловіка. Подія сталась о 22:07 у квартирі житлової 5-типоверхівки на пр. Олександрівському, 140 у Харкові.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 72 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости