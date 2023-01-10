Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:16
Просмотров: 34

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися покращити своє тактичне положення

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися покращити своє тактичне положення

Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирне населення прикордонних міст і сіл Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.

Вчора близько 9:00 ранку окупанти завдали ракетного удару по ринку в смт Шевченкове Куп’янського району. Внаслідок обстрілу, на жаль, загинуло 2 жінки. Ще 6 людей отримали поранення, в тому числі 10-річна дівчинка. Її стан медики наразі оцінюють як середньої тяжкості.

Крім того, за добу ворог обстрілював населені пункти: Куп’янськ, Стрілеча, Дворічна, Кислівка, Котлярівка та інші. У Дворічній поранення зазнав та був госпіталізований 43-річний чоловік.

В області тривають роботи з розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 72 вибухонебезпечних предмети.

На лінії зіткнення російські окупанти намагалися покращити своє тактичне положення в напрямку Куп’янська, але зазнали невдачі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 