ДБР повідомило про підозру вже п’ятій збирачці данини для окупантів з Куп’янської податкової

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття зрадників та колаборантів на деокупованих територіях. Всі, хто прислужував окупантам будуть відповідати перед українським законом.

Працівники ДБР повідомили про підозру ще одній співробітниці Куп’янської державної податкової інспекції, яка перейшла на бік ворога.

До вторгнення російських військ жінка працювала головним державним інспектором. Коли ж у місто прийшли російські загарбники вона вирішила працювати на них. Зрадниця пройшла співбесіду та атестацію після чого отримала посаду в незаконному податковому органі окупаційної адміністрації. Вона забезпечувала збір данини з місцевого населення під виглядом податків, завдяки чому і наповнювалися фінансові фонди загарбників. Після звільнення Куп’янська зрадниця втекла до росії.

Працівниці податкової заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше ДБР викрило чотирьох інших співробітників податкової Куп’янська. Вони так само допомагали окупантам збирати данину з населення. Троє з них затримані і нині перебувають під вартою.

Агентство Телевидения Новости