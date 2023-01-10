Необережне поводження з вогнем: в Циркунах горіла 2-поверхівка

Сьогодні, 10 січня, о 08:03 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховому житловому будинку за адресою: Харківський район, селище Циркуни, вул. Соборна, 2. Займання виникло у квартирі, що на першому поверсі.

До місця виклику прибуло 3 відділення Служби порятунку на автоцистернах з Салтівського району міста Харкова. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що у квартирі горять домашні речі та меблі. Загальна площа пожежі склала близько 30 кв. метрів.

Вогнеборцями був врятований 60-річний власник квартири. Рятувальники винесли чоловіка на свіже повітря, надали першу долікарняну допомогу та передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Пожежу було локалізовано о 08:32, а о 09:32 повністю ліквідовано.

Ймовірна причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем.

Агентство Телевидения Новости