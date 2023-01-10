Обстріл ринку в селищі Куп’янського району: свідчення постраждалих та очевидців

Рятувальники розбирають завали, власники магазинів намагаються врятувати щось з майна. Напередодні близько 9 ранку окупанти нанесли удар по селищу Шевченкове Куп’янського району. Ракета влучила на територію місцевого ринку.

Ірина

Гепнуло так, що люди на площі залягли навіть. Дуже сильно вдарило. І люди, що евакуюються, налякалися сильно, а це було далеко. І тоді почало горіти. Це те, що ми бачили, ми сюди не підходили. Зразу люди почали казати, що вдарило по магазинах. Ми тут всі один одного знаємо, це був жах. До цього не можна звикнути.

Людмила

Ну, воно ж прилетіло… В нас два дома, сусіди виїхали. Діти, слава богу, були тут. Менші зі мною були, ми в храмі були на службі. Взрив був, подзвонила сестра, вона в магазині торгувала, каже, що на ринок прилетіло. Слава богу, що людей тут сьогодні не було, це було б кошмар.

Загинули дві жінки. Отримали поранення шість мирних мешканців, серед них чотири жінки, 23-річний чоловік та 10-річна дівчинка. Одна з загиблих – власниця м’ясного магазину, постраждала дитина – її онука. Працівниця цієї крамниці дивом вижила.

Ніна Горошко, постраждала

Це такий міг, що я пояснити не можу. Хлопок – і я вже в якомусь коробку. В сорочці народилася. Я була в магазині, хозяйка, та її онука Софійка прийшла. В неї поранення, відправили на Харків. Я працювала, ми прийняли м’ясо, робочий процес. І в цей момент хлопок, я свідомість втратила, очі відкриваю, а я в якомусь як в гробу. Мене придавило. Одна нога під кирпичами, я її якось витягла. Потім побачила просвіт, витягла руку, почала кричати і мене хлопці витягли.

Надія

Вот это наш магазин был бытовой химии. Рядышком мясной, там где женщина погибла. Нас тут не было, мы поехали на закупку, бог отвел. Нам позвонили, мы были уже в Харькове: «Что-то горит». Потом узнали, что рынок. А родителей здесь магазин, жена папы находилась в магазине, сейчас в больнице. Как она выбралася – не знаю. Зашивали голову.

В результаті обстрілу зруйновані 9 торговельних об’єктів: павільйони та торгові намети, у двох сталися пожежі, загальна площа яких склала близько 50 квадратних метрів.

Володимир

Вот був бізнес – тепер нема. Як жити далі – не знаю. Ну ничого, це не вперше. Вдома вікна-двері зробили і тут зробимо.

Микола

Крыши нет, глыба большая прилетела. Окна все повылетали. Хорошо, никого сегодня не было, дома остались. Услышал, прилет был очень громкий. Вот такая крыша. Рашики, вот такой ваш русский мир. Людей жалко, это рынок, тут люди покупают продукты, тут нет никаких военных. Просто на людей бросили бомбу. Хіба так можна? Це нацисти, це хуже.

За даними правоохоронців, ворог обстріляв населений пункт із зенітно-ракетного комплексу С-300 з території Бєлгородської області.





Агентство Телевидения Новости