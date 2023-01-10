У Немишлянському районі усувають аварію на водоводі

Напередодні бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 12 пошкоджень на ділянках водоводів та облаштували 13 оглядових колодязів.

10 січня бригади комплексу планують виконати ремонтні роботи на 17 ділянках трубопроводів холодного водопостачання. Зокрема, у Немишлянському районі ремонтники проводять комплексні роботи на водоводі діаметром 1400 мм на вул. Павла Скоропадського.

Як повідомив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району Павло Гладков, трубопровід забезпечує водою мешканців кількох районів міста, тож під час робіт водопостачання не відключали.

«Попередньо запаслися необхідною технікою та матеріалами. Роботи виконують досвідчені бригади, а тому впораємося у встановлений термін», – поінформував Павло Гладков.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел: 15-33.

Агентство Телевидения Новости