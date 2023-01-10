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Незаконна вирубка дерев: прокуратура через суд зобов‘язала порушника сплатити до бюджету 4,2 млн грн збитків

Незаконна вирубка дерев: прокуратура через суд зобов‘язала порушника сплатити до бюджету 4,2 млн грн збитків

Суд задовольнив позовну заяву Харківської обласної прокуратури в інтересах держави до одного з лісокористувачів Харківщини про стягнення шкоди, заподіяної самовільною порубкою дерев, у сумі майже 4,2 млн грн.

Обласною прокуратурою встановлено, що, не маючи жодних дозвільних документів на вирубку дерев на території двох лісництв Харківської області, лісокористувач здійснив вирубку дерев, що є порушенням норм ст. ст. 19, 64 Лісового Кодексу України.

Такими діями державі було завдано збитків у сфері екології на суму майже 4,2 млн грн.

Враховуючи, що зрубані дерева не підлягають відновленню, а сума нарахованих збитків у добровільному порядку залишилася невідшкодованою, в діях лісокористувача встановлено наявність підстав для його притягнення до цивільної відповідальності.

У зв’язку з цим обласна прокуратура звернулась до суду з позовом про примусове стягнення зазначеної суми до бюджету. 

Рішенням Господарського суду Харківської області позов прокурора задоволено повністю. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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