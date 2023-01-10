СБУ затримала ще одного пособника рф, який допомагав окупантам вивозити українське зерно в росію

Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога у звільнених районах Харківської області.

Ним виявився колишній головний інженер «Куп’янського комбінату хлібопродуктів», який під час захоплення частини регіону підтримав російських загарбників.

Щоб підтвердити свою відданість країні-агресору, він силоміць відібрав у головбуха продовольчого підприємства відомчі печатки, штампи, статутні документи та особові справи працівників.

Потім передав їх представникам місцевої окупаційної адміністрації.

За це його призначили очільником створеного рашистами «государственного предприятия «Продовольственные ресурсы» у Куп’янську.

На цій «посаді» він виконував завдання кремля щодо примусового вивезення українського зерна з території регіону до рф.

Для цього уклав «договір» з іншим окупаційним органом – «Купянская железная дорога», який постачав йому вагони для транспортування пшениці.

Встановлено, що оптові партії викраденого зерна мали відвантажувати на зернові термінали однієї з російських компаній у Ростові-на-Дону.

Втім, реалізації злочинного плану завадили Сили оборони, які звільнили Куп’янськ і тим самим заблокували «поставку».

Після деокупації українського міста зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, але співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області спільно з підрозділами Національної поліції Луганської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости