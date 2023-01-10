Іскандер, Сармат і Джавеліна: Мін’юст опублікував незвичайні імена 2022 року

У другому півріччі 2022 року українці додали до незвичайних імен малюків присвячені війні — Мрія, Джавеліна, Іскандер тощо. Мін’юст опублікував перелік традиційних, рідковживаних і незвичайних імен.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

Батьки продовжують тенденцію креативно підходити до питання як назвати дитину. Проте більшість надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят.

Найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали: Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва.

Серед чоловічих імен найпоширенішими є: Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.

Проте серед рідковживаних й незвичайних імен для малюків було багато оригінальних варіантів.

Сред жіночих імен є Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр’єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна.

Серед чоловічих: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х’юго, Нікодим, Нектарій.

Агентство Телевидения Новости