ЄС розширить санкції проти Білорусі та Ірану за підтримку Росії у війні проти України

Євросоюз запропонує нові санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні проти України. У ЄС обіцяють надалі тиснути на Кремль.Про це на брифінгу у Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейський Союз продовжить робити все можливе для підтримки хоробрих людей України. Ми продовжимо тиснути на Кремль стільки, скільки буде необхідно, жорстким санкційним режимом,– сказала фон дер Ляєн.

За її словами, Брюссель розширить ці санкції на тих, хто військовими засобами підтримує російську війну, наприклад, Білорусь чи Іран.

“І ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України”, – сказала президента Єврокомісії.

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