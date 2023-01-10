Справа про зраду: селищного голову смт Старий Салтів взято під варту без права внесення застави

Суд задовольнив апеляційну скаргу Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без права внесення застави Старосалтівсьского селищного голову, який обвинувачується у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Як повідомлялось раніше, під час окупації російськими військами смт Старий Салтів Чугуївського району голова селища перейшов на бік ворога.

Він провів нараду депутатів селищної ради, на якій заявив, що відтепер допомагатиме ЗС РФ, а також агітував місцевих мешканців сприяти окупантам.

Обвинувачений здійснював організаційне, матеріально-технічне сприяння та надавав необхідну допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 5 січня 2023 року задоволено клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченого. Одночасно з цим суд визначив заставу в сумі 268 400 грн.

Проте прокурори не погодились їх вказаним рішенням та оскаржили його.

У суді прокурори зазначили, що є підстави вважати, що обвинувачений переховуватиметься від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у тому числі і виїхавши на територію, що тимчасово окупована державою-агресором.

Крім того, наявний реальний ризик впливу обвинуваченим на свідків, які в більшості своїй є його односельчанами і постійно там мешкають.

10 січня 2023 року Харківський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції, постановив нову ухвалу, якою задовольнив клопотання обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости