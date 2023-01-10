Постраждалу дівчинку з Шевченково перевели з реанімації

Про це повідомила волонтерка Наталя Попова

” Гарні новини. Дівчинку з смт Шевченково перевели з інтенсивної терапії у відділення. Рідні поруч. Відвезла для неї іграшки і набір для малювання, вона незважаючи на усе сильна духом. Фото не буде, бо це особисте.Вранці у магазині дівчина-покупець почула що я їду до дівчинки з Шевченково і придбала для неї ляльку Барбі. Анна, щира Дяка за людяність”, – напасила Наталя Попова у соцмережах

Нагадаємо, напередодні близько 9:10 окупанти завдали ракетний удар по смт Шевченкове Куп‘янського району. Ворожа ракета влучила на територію місцевого ринку.

Загинули дві жінки. Отримали поранення шість мирних мешканців, серед них чотири жінки, 23-річний чоловік та 10-річна дівчинка.

За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Агентство Телевидения Новости