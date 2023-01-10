На Харківщину намагається проникнути все більше ДРГ

Українські прикордонники та військовослужбовці зафіксували у Харківській області перед Новим роком кілька спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп Росії. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє KHARKIV Today.

“Перед Новим роком ми також активно фіксували спробу роботи диверсійно-розвідувальних груп по Харківській області. Кілька разів ворог виявлявся (такі групи) і прикордонниками, і військовослужбовцями Збройних сил України. По них відразу відкривався вогонь, після чого вони відразу відходили на територію Росії”, — розповів Демченко.

Ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою, хоча досить напружена. Росія та Білорусь проводять навчання, чим загострюється ситуація на цьому напрямку. Однак українські прикордонники та військові продовжують укріплювати кордон й готові до розвитку будь-якої ситуації, каже Демченко. Щодо інших напрямків, то там, де ворог був відкинутий, він веде постійні обстріли.

“З того моменту, як ворога було відкинуто за межі державного кордону на напрямку Чернігівщини — Сумщини, щодня обстріли, після того, як вигнали їх з Харківської області на низці територій, то обстрілам піддається і цей напрямок”, — зазначив Демченко.

Агентство Телевидения Новости