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Прокуратура намагається повернути громаді землю на Олексіїївці, вартістю понад 100 млн грн

Прокуратура намагається повернути громаді землю на Олексіїївці, вартістю понад 100 млн грн

Керівником Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подано позов до суду в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю щодо розірвання договору оренди землі та повернення до земель запасу міста земельної ділянки площею понад 3 га та вартістю 132 млн гривень.

Так, в 2004 році між одним із підприємств та Дергачівською районною державною адміністрацією (на той час) укладено договір оренди земельної ділянки площею понад 3 га, розташованої за межами населеного пункту на території Черкасько-Лозівської сільської ради. Земля мала використовуватись для будівництва станції технічного обслуговування автомобілів і автостоянки. 

У 2012 році вказана земельна ділянка увійшла до меж міста Харкова по просп. Лозовеньківському.

Укладаючи договір оренди, орендодавець розраховував, що ТОВ буде використовувати земельну ділянку, однак підприємством за 18 років так і не було розпочато будівництво.

Крім того, ТОВ не отримало передбачених законодавством дозвільних документів на здійснення будівництва, встановлених договором оренди землі, що свідчить про наявність істотних порушень умов договору з боку підприємства та є підставою для розірвання спірного договору оренди землі у судовому порядку.

Наразі за позовом окружної прокуратури Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости

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