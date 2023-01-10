Прокуратура намагається повернути громаді землю на Олексіїївці, вартістю понад 100 млн грн

Керівником Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подано позов до суду в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю щодо розірвання договору оренди землі та повернення до земель запасу міста земельної ділянки площею понад 3 га та вартістю 132 млн гривень.

Так, в 2004 році між одним із підприємств та Дергачівською районною державною адміністрацією (на той час) укладено договір оренди земельної ділянки площею понад 3 га, розташованої за межами населеного пункту на території Черкасько-Лозівської сільської ради. Земля мала використовуватись для будівництва станції технічного обслуговування автомобілів і автостоянки.

У 2012 році вказана земельна ділянка увійшла до меж міста Харкова по просп. Лозовеньківському.

Укладаючи договір оренди, орендодавець розраховував, що ТОВ буде використовувати земельну ділянку, однак підприємством за 18 років так і не було розпочато будівництво.

Крім того, ТОВ не отримало передбачених законодавством дозвільних документів на здійснення будівництва, встановлених договором оренди землі, що свідчить про наявність істотних порушень умов договору з боку підприємства та є підставою для розірвання спірного договору оренди землі у судовому порядку.

Наразі за позовом окружної прокуратури Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости