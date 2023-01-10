У Харкові можливі відключення гарячої води та проблеми з опаленням

Це пов`язано з ремонтами та перезапусками системи, говорять на підприємстві “Харківські теплові мережі”.

Наразі ХТМ працює над пристосуванням системи опалення до роботи в екстремальному режимі: застосовуються резервні схеми електроживлення, засоби автоматичного розповітрення. Крім того, триває планова заміна транзитних трубопроводів гарячого водопостачання у підвалах, через що можлива тимчасова відсутність послуги протягом 2-3 діб.

Також приділяється увага збереженню енергоресурсів та тепла на об’єктах самого комунального підприємства: вхідні двері та ворота додатково утеплюють спеціальними завісами.

Працівники КП «Харківські теплові мережі» за перші 10 днів нового року виконали близько 6 тис. заявок, які надійшли від містян.

Як зазначили на підприємстві, закриття заявок знаходиться на посиленому контролі керівництва. Так, понад 300 звернень фахівці ХТМ виконали лише за останню добу та майже 82 тис. заявок – з початку опалювального сезону. Така кількість звернень пов’язана із п’ятиразовим перезапуском опалення через масовані ракетні атаки ворога, а також через віялові відключення.

Агентство Телевидения Новости