У бюджеті РФ – діра у $56 млрд, це рекордний дефіцит, – Bloomberg

Дефіцит федерального бюджету Росії в грудні збільшився до рекордного рівня в $56 млрд. Це сталося через падіння доходів від експорту нафти та збільшення витрат на війну в Україні.

Такі дані опублікувало на основі своїх розрахунків агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Дефіцит федерального бюджету РФ за весь 2022 рік становив близько $46 млрд. Протягом минулого року бюджет Росії переважно був профіцитним, зазначає агентство.ло

За його даними, витрати бюджету за рік зросли більш ніж на третину проти довоєнних показників.

Потік доходів від високих цін на нафту, газ та інші експортні сировинні товари у першому півріччі допоміг компенсувати зростання витрат бюджету, але зараз ця тенденція змінюється.

Ціни на російську нафту впали після того, як країни G7 запровадили цінове обмеження. Уряд РФ вже почав скорочувати або відкладати невійськові витрати та обговорює підвищення податків для деяких великих компаній, щоб покрити дефіцит.

Попри санкційний тиск, фінансове становище Росії залишається відносно стабільним, зазначають в агентстві.

Дефіцит держбюджету 2023 року прогнозується на рівні 2% від ВВП, що відповідає рівню 2022 року. Проте прогноз заснований на ціні на нафту в $70 за барель, що приблизно на $20 нижче рівня ціни на Urals у грудні.

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