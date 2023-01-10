Кто вылетит из испанской Примеры в сезоне 2022/2023: превью

Нынешний розыгрыш испанского элитного футбольного первенства начался в августе 2022-го года, а закончится в июне 2023-го. В Примере принимают участие 20 коллективов из 16-ти городов. Всего в турнире будет сыграно 38 туров. Чемпионом станет клуб, который наберет максимум зачетных баллов, а в Сегунду отправятся команды занявшие места с 18-го по 20-ое.

Основными претендентами на понижение в классе букмекеры считают такие команды: Эльче, Кадис, Хетафе и Альмерия. Изучив результаты команд в 2022-ом году, можно предположить, кто из них хуже проведет остаток сезона и вылетит в дивизион ниже. Если вы хотите поставить на данное событие с планшета или мобильного телефона, тогда предлагаем скачать для этого https://mostbet777.com.

Эльче

Парни Пабло Мачина в 2022-ом году находились в удручающей форме. После 14-ти туров Эльче удалось набрать только четыре очка, в результате чего команда расположилась на последнем месте в турнирной таблице. К тому же отставание «зелено-полосатых» от 19-го Кадиса и 18-ой Севильи составляло семь зачетных пунктов. Также важно добавить, что представители провинции Аликанте не смогли ни разу победить. Четырежды сыграв вничью детище Кристиана Брагарника потерпело 10 поражений. Кроме того, у «бело-зеленых» была худшая оборона в лиге, пропускающая чуть больше двух мячей за игру.

Положение «зелено-полосатых» незавидное. Даже если Эльче начнет более исправно набирать очки покинуть зону вылета Эдгару Бадии и партнерам будет чрезвычайно сложно. Однако шансы, хоть и небольшие, на сохранение прописки в элите у «бело-зеленых» имеются.

Кадис

Ребята Серхио Гонсалеса не отличались стабильностью в 14-ти турах Примеры. Потерпев семь поражений, Кадис дважды победил и пять раз сыграл вничью. В итоге «субмарино амарилльо» расположились на 19-ой строчке, опережая 20-ый Эльче на семь баллов и уступая 18-ой Севилье по дополнительным показателям. В 2022-ом году обитателям «Нуэво Мирандилья» удалось обыграть только Вальядолид и Атлетико Мадрид. При этом мировые детище Мануэля Вискайно расписало с Вильярреалом, Эспаньолом, Жироной, Бетисом и Хетафе. Такде «желтая подлодка» навязывала борьбу и минимально уступила Реал Сосьедаду и Реал Мадриду.

Несмотря на одну из худших оборон в лиге, «желтая подлодка» периодически демонстрирует характер и набирает очки. Так что шансы на то, чтобы остаться в Примере у Алекса Фернандеса и компании должны быть.

Хетафе

Подопечным Кике Санчеса Флореса удалось набрать 14 очков и расположиться на 15-ой строчке по итогам 2022-го года. Отрыв Хетафе от зоны вылета составил лишь три зачетных пункта. Это означает, что расслабляться «темно-синим» нельзя. Стоит отметить, что «городские» добыли очки в восьми матчах и шесть раз проиграли. Данный результат наиболее стабильный среди нижней шестерки турнирной таблицы. Если детище Анхеля Торреса Санчеса продолжит в том же духе, то обитателям «Колисеум Альфонсо Перес» не будет грозить вылет.

Игроки Хетафе умеют навязывать борьбу даже достаточно грозным противникам и в текущем сезоне редко проигрывают разгромно. Так что «темно-синие» вполне в состоянии уйти в еще больший отрыв от зоны вылета.

Альмерия

Коллектив Руби не слишком стабильно выступал в 2022-ом году, но очки набирал относительно исправно. В итоге после 14-ти туров Альмерия находилась на 14-ой строчке, отставая от 13-ой Жироны по дополнительным показателям. При этом отрыв «УДА» от зоны вылета составлял пять баллов. На выезде «красно-белые» действуют неуверенно, а вот все пять побед с августа по ноябрь команда добыла в родных стенах. Обитателями «Хуэгос Медитерранеос» поочередно были повержены Севилья, Райо Вальекано, Жирона, Сельта и Хетафе.

У «красно-белых» крепкий состав, который на своем поле в оставшейся части сезона сможет добыть еще ряд побед. Так что ждать вылет Альмерии в Сегунду вряд ли стоит.

Наш прогноз

Эльче и Кадис выглядят хуже всех в игровом плане и именно эти клубы, скорее всего, понизятся в классе по завершении сезона. Хетафе и Альмерия могут навязать борьбу, оставив позади себя кого-то из конкурентов. Однако, если выбирать между «городскими» и «красно-белыми», то больше шансов на сохранение прописки в элите у подопечных Руби.

Агентство Телевидения Новости