Росія скоротила артилерійський вогонь на деяких ділянках фронту на 75% – CNN

На 11 місяці повномасштабної війни росія різко скоротила інтенсивність артилерійського вогню, на деяких ділянках фронту – на цілих 75%.

Про це пише CNN із посиланням на американських та українських офіційних осіб.

Однозначного пояснення цьому немає, кажуть джерела. Росія може економити артилерійські снаряди через їхній дефіцит, або це може бути частиною переоцінки тактики на тлі успішних дій українських військ.

У будь-якому разі, наголошують представники США та України, це є ще одним свідченням ослаблення росії на полі бою майже через рік після вторгнення в Україну.

Досі питання про арсенал озброєння рф стосувалися переважно крилатих і балістичних ракет. Але, як кажуть американські чиновники, зниження інтенсивності вогню артилерії може свідчити про те, що затяжні бойові дії далися взнаки і на запасах звичайного озброєння.

Нормування боєприпасів та зниження інтенсивності вогню, ймовірно, є відходом від російської військової доктрини, яка традиційно вимагає масованого обстрілу ракетами та артилерією, пише CNN.

Представник Міноборони США зазначив, що зниження інтенсивності вогню має нелінійний характер, і бувають дні, коли окупанти активно використовують артилерію, особливо на сході України в районі Бахмута та Кремінної.

За оцінкою США, кількість артилерійських пострілів знизилася з 20 тисяч до 5 тисяч на день, за оцінкою України – з 60 тисяч до 20 тисяч на день.

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