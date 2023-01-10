Німеччина продовжить політичну та військову підтримку України

Під час візиту в Харківську область 10 січня Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок запевнила, що Німеччина продовжить надавати Україні зброю та гуманітарну допомогу.

Разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та начальником Харківської ОВА Олегом Синєгубовим Анналена Бербок відвідала найбільш зруйновані житлові райони Харкова та побачила результати обстрілів ворогом місцевої інфраструктури.

За словами Анналени Бербок, за останні 10 місяців Німеччина разом зі своїми партнерами докладали зусиль, щоб допомогти Україні. Зокрема, були постачання зброї для ППО, також IRIS-T (зенітний ракетний комплекс) та зенітних самохідних артилерійських установок «Гепард».

«Зараз останнє рішення – передача БМП Marder. Ми будемо продовжувати це партнерство. Я сьогодні знаходжуся тут, щоб побачити на власні очі, наскільки важлива ця наша допомога і щоб її продовжувати з більшою користю для України», – зазначила міністерка.

Дмитро Кулеба підкреслив, що німецька зброя, зокрема танки потрібні для звільнення українських міст та сіл, які все ще перебувають під російською окупацією, щоб врятувати їх від руйнувань.

«Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки «Леопард». Думаю, що і Німецький Уряд також розуміє, що це рішення буде ухвалене і танки будуть передані. Чим швидше це рішення буде ухвалене, тим швидше ця війна завершиться перемогою України і більше в Європі війни не буде», – сказав Дмитро Кулеба.

Також міністр додав, що Україна вдячна за ту військову та гуманітарну підтримку, яку Німеччина вже надала нашій державі.

Агентство Телевидения Новости