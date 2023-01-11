В Харкові на пожежі знайшли тіло загиблої жінки

10 січня о 15:37 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку за адресою: м. Харків, вул. Гризодубової, 63.

До місця виклику прибуло 3 відділення Служби порятунку на автоцистернах. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що горів житловий будинок на площі близько 80 кв. метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборцями було виявлено тіло жінки 1940 року народження.

Пожежу було локалізовано о 16:40, а о 18:27 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Агентство Телевидения Новости