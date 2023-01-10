Після обстрілу у Харкові розпочався фейєрверк (відео)

Сьогодні близько 23:00 в Харкові пролунало два вибухи, які підтвердив голова ХОВА.

«Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову наносять удари!», написав Олег Синєгубов.

Після вибухів розпочався справжній фейєрверк, який харків’яни могли спостерігати з різних районів міста. За попередньою інформацією, окупанти влучили в магазин піротехніки.

«Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС», повідомив голова ХОВА.

За версією пропаганадистських ЗМІ, «вражений військовий склад, де українські бойовики зберігали озброєння та розташовували особовий склад».

Агентство Телевидения Новости