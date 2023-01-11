Ворог обстріляв понад 20 сел на Харківщині

Протягом доби ворог обстріляв райони більше 20 населених пунктів Харківщини у Куп’янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах, повідомили ХОВА

Зокрема, під вогнем були Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Без постраждалих.

▪️На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп’янського району. Але відступив з втратами, отримавши відсіч.

Агентство Телевидения Новости