Пожежники три години боролися с феєрверком окупантів

Напередодні близько 23:00 ворог завдав ракетного обстрілу по місту Харкову. Попередньо використовувався з РСЗВ “Смерч”.

У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки, одноповерхову складську будівлю. Сталася масштабна пожежа на площі понад 1000 кв.м, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. Пожежу ліквідовано о 01:41.

На місці події працювало 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости