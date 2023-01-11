В ISW спростували заяви рф про захоплення Соледара та оточення Бахмута

Російським окупантам не вдалося захопили все місто Соледар на Донеччині. Фейкові заяви про нібито контроль над населеним пунктом, що поширюються російською стороною, з наступним оточенням Бахмута – не відповідають дійсності.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, російські війська не захопили весь Соледар, попри кілька брехливих заяв росіян про те, що місто впало і що Бахмут ризикує опинитися в неминучому оточенні.

За інформацією експертів, декілька російських джерел стверджували, що 10 січня «вагнерівці» просунулися на захід від Соледара. Засновник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин спростував ці твердження, зазначивши, що сили групи «Вагнера» все ще борються з українськими захисниками.

У вівторок, 10 січня, ISW лише спостерігала візуальне підтвердження присутності «вагнерівців» у центрі Соледара. Однак реальність поквартального контролю над місцевістю в Соледарі «затемняється динамічним характером міських боїв», і російські окупаційні війська протягом кількох місяців значною мірою намагалися досягти значних тактичних успіхів у районі Соледара, йдеться в публікації.

При цьому, аналітики додали, що навіть якщо брати за чисту монету «найгучніші» заяви росіян та їх претензії, взяття Соледара не віщувало б негайного оточення Бахмута.

Згідно зі словами аналітиків, контроль над Соледаром не обов’язково дозволить російським силам встановити контроль за критично важливими наземними комунікаціями ЗСУ до Бахмута, як раніше оцінювала ISW.

Агентство Телевидения Новости