Битва за Соледар: як може змінитися війна?

На думку аналітиків, гіпотетичне захоплення Соледара чи навіть Бахмута нічого не змінить на спільному театрі воєнних дій.

Якщо РФ зможе захопити Соледар, її становище у війні не зміниться. Захоплення невеликого міста має більше політичного значення. Про це заявив професор та завідувач кафедри політології Північно-Західного університету США Вільям Рено виданню Newsweek.

За його словами, спроба захопити Соледар – частину великої битви за Бахмут, який російські окупанти штурмують уже кілька місяців.

“Захоплення Росією будь-якого з них (Бахмута або Соледара, ред.) може вирівняти лінію фронту, але не стане значною стратегічною перемогою і не покращить довгострокові перспективи”, — сказав експерт.

Однак, за його словами, і Україна, і Росія вважають битву за Бахмут важливою через її політичне значення. Рено вважає, що Москва спробує виправдатися тим, що нібито захищає народ так званої ДНР, а Київ надає Бахмуту те саме значення, що на початку війни Маріуполю.

А ось колишній полковник розвідки армії США Ден Соллер сказав журналістам, що тактичний зиск для РФ від захоплення Соледара буде обмеженим. Він також вважає, що це лише спроба захопити більший Бахмут, перекривши йому одну з ліній постачання.

Професор історії Католицького університету Америки Майкл Кіммейдж, що навіть гіпотетичне захоплення Бахмута мало що змінить на загальному театрі бойових дій. Росія в останні місяці війни не отримала жодної перемоги, а тому їй потрібно хоч щось, щоб показати, в якому напрямі з точки зору ідеології рухається війна.

Наразі за даними Луганської ОВА Соледар практично знищений, але в ньому продвжують перебувати близько 500 людей, які не можуть виїхати через постійні обстріли

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