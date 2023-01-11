У Туреччині заявили про підтримку запропонованої Україною «формули миру»

ерівник турецького Міністерства закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина підтримує «формулу миру», яку пропонує Володимир Зеленський для закінчення війни в Україні.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє місцеве агенство Anadolu.

«Росія заявляє, що зараз готова до переговорів. Президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів. Ми, як Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу», — зазначив Чавушоглу.

При цьому, голова МЗС Туреччини додав, що його країна докладає великих зусиль у напрямку закінчення війни, та взаємодіє з обома сторонами: Україною та росією.

«Звичайно, наша мета — міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше, тим краще», — сказав він.

Нагадаємо, план України – це вихід на кордоні 1991 року та виплата репарацій рф

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