Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:45
Просмотров: 107

У Туреччині заявили про підтримку запропонованої Україною «формули миру»

У Туреччині заявили про підтримку запропонованої Україною «формули миру»

ерівник турецького Міністерства закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина підтримує «формулу миру», яку пропонує Володимир Зеленський для закінчення війни в Україні.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє місцеве агенство Anadolu.

«Росія заявляє, що зараз готова до переговорів. Президент України Володимир Зеленський запропонував мирний план з 10 пунктів. Ми, як Туреччина, підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу», — зазначив Чавушоглу.

При цьому, голова МЗС Туреччини додав, що його країна докладає великих зусиль у напрямку закінчення війни, та взаємодіє з обома сторонами: Україною та росією.

«Звичайно, наша мета — міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше, тим краще», — сказав він.

Нагадаємо, план України – це вихід на кордоні 1991 року та виплата репарацій рф

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 