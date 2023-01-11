Вночі окупанти влучили у склад піротехніки у Харкові — прокурори та слідчі поліції документують наслідки

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 січня близько 23:00 російські військові обстріляли Київський район м. Харкова — зафіксовано влучання у склад піротехніки.

Після вибуху відбулась пожежа на площі 1500 кв. м, що була ліквідована о 4 ранку.

На місці події правоохоронці вилучили уламки касетного снаряду, попередньо, від РСЗВ «Смерч».

Крім того, після обстрілу на території приватного домоволодіння у Салтівському районі м. Харкова знайдено, попередньо, маршовий двигун РСЗВ «Смерч», що потрапив у надвірну споруду.

У приватному житловому будинку у Київському районі м. Харкова виявлено нерозірваний диск, пошкоджено стіни та стелі.

Агентство Телевидения Новости